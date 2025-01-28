الدولار يسجل انخفاضا هو الأول منذ شهور في بغداد

وبلغ سعر الصرف في 149750 ديناراً للمائة دولار وهو أدنى سعر تسجله البورصة المحلية منذ اشهر.وكانت أسعار قد سجلت مع افتتاح بورصتي صباح اليوم لسعر البيع 151,000 دينار، بينما سجل سعر الشراء 150,250 دينار لكل 100 دولار.