عالميا.. استقرار أسعار النفط وسط ترقب لقرارات ترامب الجديدة

وارتفعت العقود الآجلة لخام سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 76.71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:22 بتوقيت جرينتش.وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.79 دولارا.واستقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند أدنى سعر لها هذا العام يوم الأربعاء.وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفات للصحفيين إن، الرئيس الأمريكي لا يزال يخطط للوفاء بوعده بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك يوم السبت.وعلى صعيد الطلب، ارتفعت مخزونات النفط الخام في بمقدار 3.46 ملايين برميل الأسبوع الماضي لارتفاع قدره 3.19 ملايين برميل، حيث أثرت العواصف الشتوية التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي على تشغيل المصافي.ويتطلع المستثمرون أيضا إلى الاجتماع الوزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، والمقرر عقده في الثالث من فبراير/شباط.وقالت كازاخستان يوم أمس الأربعاء إن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط الرئيسيين ستناقش جهود لزيادة إنتاج النفط الأمريكي واتخاذ موقف مشترك بشأن هذه المسألة.ودعا أيضًا علنًا منظمة أوبك وعضوها الرائد المملكة العربية السعودية إلى خفض أسعار النفط، قائلاً إن القيام بذلك من شأنه أن ينهي الصراع في أوكرانيا.وتخطط المجموعة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل/نيسان، وإلغاء التخفيضات السابقة تدريجيا. وكانت هذه الخطة قد تأجلت عدة مرات بسبب ضعف الطلب