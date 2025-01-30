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أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
2025-01-30 | 06:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
686 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ اقتصاد
تنشر "
السومرية
نيوز"، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية
اليوم الخميس
(30 كانون الثاني 2025).
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار
العراقي
هبوطه الدراماتيكي أمام
الدولار
الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
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