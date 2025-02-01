أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 1 شباط 2025.



بغداد:

سعر البيع: 150,000

سعر الشراء: 150,300

أربيل:

سعر البيع: 150,450

سعر الشراء: 150,300

البصرة:

سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,250 وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد