ركود اقتصادي حاد يضرب أسواق ميسان.. والسبب؟‎

المراقبون عزوا هذا الركود إلى غياب المشاريع الاستثمارية والاقتصادية التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل تساعد على اعادة عجلة إلى طبيعتها.وتتميز محافظة بارتفاع نسب ذوي الدخل المحدود ما يزيد من تعقيد الاقتصادي فيها.