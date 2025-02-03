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ركود اقتصادي حاد يضرب أسواق ميسان.. والسبب؟
اقتصاد
يعاني تجار الجملة في محافظة ميسان من ركود غير مسبوق بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ما اثر على حركة التسوق وتسبب بتكدس الكثير من البضائع.
2025-02-03 | 02:03
2025-02-03T02:03:00+00:00
Alsumaria Tv
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ركود اقتصادي حاد يضرب أسواق ميسان.. والسبب؟
المصدر:
السومرية
151 مشاهدة
يعاني تجار الجملة في محافظة
ميسان
من ركود غير مسبوق بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ما اثر على حركة التسوق وتسبب بتكدس الكثير من البضائع.
المراقبون عزوا هذا الركود إلى غياب المشاريع الاستثمارية والاقتصادية التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل تساعد على اعادة عجلة
السوق
إلى طبيعتها.
وتتميز محافظة
ميسان
بارتفاع نسب ذوي الدخل المحدود ما يزيد من تعقيد
المشهد
الاقتصادي فيها.
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