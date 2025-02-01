الدولار ينخفض في بغداد

وسجل انخفاضا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150400 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150500 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.