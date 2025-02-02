المرتبة الثالثة عربياً.. رؤية اقتصادية عن الاحتياطيات النقدية للعراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:45 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مصرع أب وابنه بحريق شمالي بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-514977-638740853838813081.jpg
المرتبة الثالثة عربياً.. رؤية اقتصادية عن الاحتياطيات النقدية للعراق
اقتصاد
2025-02-02 | 04:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
301 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
رأى خبيران اقتصاديان أن الاحتياطيات النقدية الحالية التي يمتلكها
العراق
"مطمئنة" وتعدُّ الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة.
وشغل
العراق
المرتبة الثالثة عربياً باحتياطيات النقد الأجنبي للعام 2024 بعد كلٍّ من
السعودية
والإمارات.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال إن "العراق حلَّ في المرتبة الثالثة عربياً من حيث احتياطيات النقد الأجنبي للعام 2024، لافتاً إلى أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف للاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي
العراقي
من (109,153 ) مليارات دولار في العام 2023 إلى ( 106,7) مليارات دولار في العام 2024 بحسب بيانات البنك المركزي العراقي، نتيجة عمليات خصم الحوالات للحكومة العراقية، إلا أن الوضع المالي في
العراق
ما زال متماسكاً، ويحتل المرتبة الثالثة بعد كلٍّ من
السعودية
والإمارات التي تبلغ نسبة الاحتياطي فيهما (499) مليار دولار للسعودية و( 210) مليارات دولار كاحتياطي للأمارات.
وأضاف أن البلد يمتلك احتياطات نقدية كبيرة، هي أكبر من نسبة 100 بالمئة من حجم العملة المصدرة، عادّاً النسبة لدولة مثل
العراق
تحتفظ باحتياطيات نقدية تعادل ما بين 20 إلى 40 بالمئة من حجم العملة المصدرة بالإيجابي، مبيناً أن الوضع المالي مطمئن كونه تجاوز نسبة 100 بالمئة، وبالتالي الاحتياط النقدي الموجود في البلد كبير جداً، لافتاً إلى أهمية الأمر، كونه يمثل حائط صدٍّ في مواجهة الأزمات التي من الممكن أن تحصل، حتى لو كانت ناجمة عن انخفاض سعر النفط.
وبين أن البنك المركزي، باستطاعته، أن يوفِّر مصدَّ حماية كبير للحكومة العراقية إذا ما احتاجت إلى بعض الإمدادات المالية من خلال خصم الحوالات من المصارف الحكومية، لافتاً إلى أن الوضع المالي الذي تعيشه البلاد يعدُّ ضمن أكثر السنوات ازدهاراً من حيث الاحتياطات النقدية الأجنبية.
وبين أن ذلك يُسهم في طمأنت المستثمرين الأجانب وفي توفير بيئة استثمارية آمنة والحفاظ على سعر التعادل الثابت الذي يعتمده
العراق
للدينار مقابل الدولار، لافتاً إلى أن الاستقرار النقدي لأي بلد هي غاية مهمة جداً في جذب المستثمرين الأجانب وطمأنتهم، فضلاً عن عملها في تعزيز الاستثمار المحلي خاصة أن البنك المركزي له مبادرات، خاصة تلك التي تتعلق بالإسكان ومبادرات حركة التنمية المستدامة.
وذكر المرسومي أن حلول
العراق
في المركز الثالث عربياً من حيث امتلاكه الاحتياطات النقدية الأجنبية أمر غاية في الأهمية، لأسباب اقتصادية في مقدمتها، المساعدة في الحفاظ على قيمة العملة المحلية بسعر ثابت، والحفاظ على السيولة للوفاء بالالتزامات المالية الدولية، فضلاً عن تمويل المشاريع الداخلية وطمأنة المستثمرين، ناهيك عن تنويع المحافظ الاستثمارية.
من جانبه، عدَّ الباحث في الشأن الاقتصادي عماد المحمداوي، الاحتياطي النقدي لأي بلد، مصدراً للاستقرار المالي، ومصدّاً لأية عواصف مالية ممكن أن يواجهها الاقتصاد، لافتاً إلى أنها تجنب الضغوطات المالية، وتنعش التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية تعرف بأنها أموال يمكن الاحتفاظ بها لمواجهة الأزمات وتلبية الاحتياجات، من دون الحاجة إلى الاقتراض، فضلاً عن كونها تساعد في إعداد استراتيجيات مالية مرنة تمكِّن البلد من القيام بالمشاريع بمرونة وثقة، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة تعدد مصادر الدخل وعدم الإبقاء على مادة النفط كمصدر أساسي للدخل لزيادة الاحتياطات وتحقيق تنمية مستدامة تصبُّ في مصلحة
العراق
وأبنائه.
يشار، إلى أن الاحتياطي النقدي يعرف بأنه إجمالي الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدولة، وذلك من أجل دعم العملة المحلية ودفع الديون المستحقة على الدولة، ويتكون الاحتياطي النقدي عادة من عناصر عدة، هي العملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو والين الياباني وغيرها من العملات، أو ما تمتلكه البنوك المركزية من الذهب.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
السوداني يترأس اجتماعاً بشأن إطلاق مشروع المدينة الثقافية في عكركوف التاريخية
07:31 | 2025-02-02
البرلمان يُصوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء
07:31 | 2025-02-02
مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة
07:22 | 2025-02-02
مجلس النواب يُصوت على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة اجراءات التحقيق بقضية التنصت
07:21 | 2025-02-02
المرتبة الثالثة عربياً
رؤية اقتصادية عن الاحتياطيات النقدية للعراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجلادان سعدون وعادل.. معلومات وتفاصيل عن قتلة السيد محمد باقر الصدر وشقيقته
سياسة
29.35%
08:46 | 2025-01-31
الجلادان سعدون وعادل.. معلومات وتفاصيل عن قتلة السيد محمد باقر الصدر وشقيقته
08:46 | 2025-01-31
"أنا رأيته".. أبنة السيد حسن نصر الله تحسم الجدل ببقاء والدها على قيد الحياة
دوليات
25.55%
04:34 | 2025-02-02
"أنا رأيته".. أبنة السيد حسن نصر الله تحسم الجدل ببقاء والدها على قيد الحياة
04:34 | 2025-02-02
أمطار وثلوج ودرجة الانجماد تلاحق محافظة عراقية
محليات
23.67%
00:51 | 2025-02-01
أمطار وثلوج ودرجة الانجماد تلاحق محافظة عراقية
00:51 | 2025-02-01
الدولار ينخفض في بغداد
اقتصاد
21.43%
08:47 | 2025-02-01
الدولار ينخفض في بغداد
08:47 | 2025-02-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الرصافي - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-02
ناس وناس
بغداد الرصافي - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-02
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
العراق في دقيقة
01-02-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-01
العراق في دقيقة
01-02-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
حصاد السومرية
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
حصاد السومرية
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
علناً
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
علناً
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الرصافي - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-02
ناس وناس
بغداد الرصافي - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-02
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
العراق في دقيقة
01-02-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-01
العراق في دقيقة
01-02-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
حصاد السومرية
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
حصاد السومرية
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
علناً
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
علناً
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
اخترنا لك
إليك أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:25 | 2025-02-02
هذه عوامل نجاحها.. هل تحتاج مذكرات التفاهم العراقية المصرية إلى موافقة برلمانية؟
02:52 | 2025-02-02
الديمقراطي الكردستاني يكشف حجم الخسائر جراء توقف النفط
14:43 | 2025-02-01
هل تطيح التهديدات التجارية بهيمنة الدولار؟.. اليكم التوقعات
12:16 | 2025-02-01
الدولار ينخفض في بغداد
08:47 | 2025-02-01
رواتب الموظفين مؤمنة في هذه الحالة.. خبير يحذر من حلول اقتصادية تزيد نسبة الفقر
05:53 | 2025-02-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.