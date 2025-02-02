الدولار يسجل ارتفاعا جديدا في بغداد

وارتفعت أسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150.350 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ150.300 دينار صباح اليوم.وفيما يخص أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في فقد ارتفعت، إذ بلغ سعر البيع 151.500 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 149.500 دينار لكل 100 دولار.