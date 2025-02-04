انخفاض جديد.. اليك أسعار صرف الدولار بالعراق

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 4 شباط 2025.

بغداد: سعر البيع: 151,500 سعر الشراء: 150,500 أربيل: سعر البيع: 150,500 سعر الشراء: 150,000 البصرة: سعر البيع: 151,500 سعر الشراء: 150,000

