عالميا.. انتعاش الطلب الصيني يرفع أسعار النفط العراقي

وارتفعت أسعار خام الثقيل 92 سنتاً بما يعادل 1.27% ليصل إلى 73.30 دولاراً، وكذلك الخام المتوسط صعد 92 سنتاً بما يعادل 1.22% ليصل إلى 76.55 دولاراً.وارتفعت أسعار النفط العالمية مع قيام شركة "أرامكو" بتسعير أعلى لآسيا مع زيادة الطلب من الصين والهند.وسجل خام برنت اليوم 74.81 دولاراً بارتفاع بلغ 20 سنتاً، كما سجل خام تكساس الأمريكي 71.29 دولاراً بارتفاع بلغ 26 سنتاً.