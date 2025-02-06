الدولار يسجل انخفاضا في بورصة بغداد واربيل

سجلت أسعار صرف مقابل الدينار، اليوم الخميس، انخفاضاً مع إغلاق البورصة في وأربيل.





سعر البيع: 151,500 دينار مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 149,500 دينار مقابل 100 دولار.



أسعار الصرف في اربيل:



سعر البيع: 150,150 دينارا لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 150,050 دينارا مقابل 100 دولار.

أسعار الصرف في بغداد:سعر البيع: 151,500 دينار مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 149,500 دينار مقابل 100 دولار.أسعار الصرف في اربيل:سعر البيع: 150,150 دينارا لكل 100 دولار.سعر الشراء: 150,050 دينارا مقابل 100 دولار.