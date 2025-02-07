عالميا.. انخفاض أسعار النفط بعد رسوم ترامب

تم تداول خام "برنت" فوق 74 دولاراً للبرميل، بعدما انخفض بأكثر من 3% هذا الأسبوع، في حين انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 71 دولاراً.وفرض ترمب رسوماً على جميع الواردات من الصين، وردت البلاد التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، بإجراءات أكثر تحفظاً يفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين.أثارت الحرب التجارية، وإمكانية توسعها، مخاوف من أنها ستعيق نمو الطلب على النفط الخام، وتؤدي إلى وفرة في وقت لاحق من العام. كما تعهد ترامب بزيادة إنتاج النفط الأميركي، ومواصلة العقوبات على إيران، والتي قد تحد من التدفقات من العضو في "منظمة المصدرة للنفط" (أوبك).وكتب محللون في "آر بي سي كابيتال ماركيتس" (RBC Capital Markets)، من بينهم حليمة كروفت في مذكرة: "مع ذهاب غالبية صادرات النفط الإيرانية المتبقية إلى الصين، سنراقب ما إذا كانت واردات البلاد ستكون جزءاً من حوار التعريفات الجمركية الأوسع بين الولايات المتحدة والصين"، وأضافوا: "ومع ذلك، تظل هناك أسئلة حول مدة هذه التدابير ومدى صرامة تطبيقها".وشهد النفط الخام أسبوعاً مضطرباً، إذ ارتفعت الأسعار الإثنين مع دخول الرسوم على كندا والمكسيك -أكبر موردي الخام الأجانب للولايات المتحدة- حيز التنفيذ، قبل أن تنزلق مع تأجيل الرسوم لمدة شهر. أوصلت هذه الانخفاضات أسعار الخام إلى أدنى مستوى إغلاق هذه السنة، حيث أثار الصراع مع الصين مخاوف بشأن نمو الطلب.وهناك أيضاً علامات على تخفيف القيود في الأسواق المادية، انخفضت أسعار النفط الخام في أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر بسبب أعمال صيانة المصافي، في حين تقلص الفارق بين أقرب عقدين لـ"برنت" إلى 44 سنتاً للبرميل في نمط "باكورديشن" صعودي، مقارنة بنحو دولار واحد في أواخر الشهر الماضي.