اتهام نيابي لوزارة النفط بإحالة مشروع نفطي الى شركة "مسجلة في إسرائيل" (وثائق)

وقال الحمامي، في بيان ورد لـ نيوز، إن "وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الاستراتيجية لتصدير النفط من الموانئ الجنوبية والمتمثل بالأنبوب الثالث الى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في وبصورة مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة وبكلفة تخمينية مبالغ فيها".وأضاف الحمامي، أن "التعاقد يسبب هدراً في المال العام مع وجود كافة الوثائق التي تثبت ذلك"، داعياً الجهات الرقابية والنزاهة إلى "إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات".