أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 10 شباط 2025.



بغداد:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,200

أربيل:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,250

البصرة:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,300



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.