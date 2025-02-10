خبر غير سار يخص الدولار.. ارتفاع مع الاغلاق

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار التي ارتفعت اليوم الاثنين 10 شباط 2025، مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين.

بغداد: سعر البيع: 151,250



سعر الشراء: 150,250 أربيل: سعر البيع: 150,000 سعر الشراء: 149,000 البصرة: سعر البيع: 151,250 سعر الشراء: 150,250

