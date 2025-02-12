أسعار الدولار مع الإغلاق

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الأربعاء، مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

بغداد: سعر البيع: 151,500 سعر الشراء: 150,500 أربيل: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 150,000

البصرة: سعر البيع: 151,500 سعر الشراء: 150,500

