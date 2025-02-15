ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

ارتفعت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 150250 ديناراً مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.