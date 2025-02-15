قائمة بأسعار الذهب في الأسواق اليوم

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار هبوطه الدراماتيكي أمام الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.