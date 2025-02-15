الدولار يواصل ارتفاعه مع اغلاق البورصة في بغداد

وسجلت أسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية 150200 ديناراً مقابل الـ100 دولار.وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.