المرسومي يتحدث عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق.. بماذا نصح البنك المركزي؟

وأكد المرسومي في مدوّنة بحسابه على "فيسبوك" تابعتها نيوز، أن "البنك المركزي العراقي، كشف عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 ترليون دينار لشهر تشرين الثاني من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه الذي بلغ فيه الدين 78.77 ترليون دينار".وأوضح المرسومي أنه "كان على البنك المركزي أن يكشف عن معدّل النمو السنوي وليس للدّين الداخلي، الذي ارتفع من 70.6 ترليون دينار عام 2023 إلى 83.049 في نهاية عام 2024 وبمعدل نمو سنوي بلغ 17.5%".