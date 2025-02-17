موجة العقوبات على مصارف عراقية.. هل هو بداية لضغوط جديدة؟

نيوز – محلي

صرح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الاثنين، بشان فرض عقوبات على مصارف عراقية.

وقال في تصريح تابعته نيوز، ان "هناك 10 بنوك عراقية وأجنبية تعمل على تنفيذ عمليات التحويل الخارجي بمختلف العملات، وعلى رأسها الدولار"، مبينا ان "هناك انباء بشأن انضمام مصرفين جديدين، أحدهما والآخر أجنبي، إلى منصة Citi Pilot المسؤولة عن تحويل الدولار".

وأضاف ان "ما يجري في القطاع المصرفي ليس انهيارا كما يصوره البعض، بل هو عملية إعادة تشكيل تهدف إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية، مما يعكس مرحلة جديدة من التنظيم والتكيّف مع متطلبات الشفافية والامتثال المالي""، لافتا الى "اننا كنا نأمل ان يقود هذا التغيير المصارف العراقية، لكن طبيعة القطاع الناشئة والتساهل الذي شهده خلال العشرين سنة الماضية جعله غير مهيأ لمثل هذه التغييرات، حيث اعتقدت المصارف أن الوضع القائم سيستمر ولم تبادر بالتحضير لمتطلبات المرحلة الجديدة".

وذكر ان "هناك مصارف نظمت أوضاعها وأدارت أعمالها بشكل صحيح وتمكنت من الصمود والاستمرار في السوق"، داعيا "البنوك العراقية الى ان تعيد تقييم عملها وتعمل على تحقيق معايير الحوكمة الدولية والامتثال".

وعلى المسؤولين عن النظام التعليمي المالي والمصرفي، شدد على "ضرورة اعادة تقييم محتوى المواد التدريسية لتخريج كفاءات وطاقات بشرية يحتاجها القطاع المصرفي وقادرة على التنافس مع الطاقات البشرية الاجنبية من مختلف لضمان ديمومة القطاع بكوادر عراقية وبمؤسسات عراقية".

وكشفت مصادر مصرفية عراقية نقلا عن دبلوماسيين عاملين في بغداد، بأن عقوبات جديدة ستصدر ضد 5 مصارف عراقية خالفت المعايير الدولية وقام بعضها بنقل الاموال الى جهات غير شرعية، فيما نفى البنك المركزي صحة تلك الانباء.

وذكرت المصادر في خبر تابعته نيوز، ان "العقوبات ستشمل مالكي المصارف بعد توجيه الاتهام الى واحد على الاقل من المصارف الخمسة بالعمل بالكامل لصالح احدى الفصائل المسلحة في العراق".

ونشر في وقت لاحق أن "المصارف الخمسة المشمولة بالاجراءات هي مصرف "مسك" ومصرف "السنام" ومصرف "المتحد" ومصرف "الأمين" ومصرف "المشرق".

وبعد شمول المصارف الخمسة بالعقوبات يكون 34 مصرفا أهليا من أصل 44 مصرفا في قد شملت بالعقوبات لتبقى 5 مصارف عراقية عاملة في الى جانب 5 مصارف عراقية أخرى تعمل برؤوس أموال عربية وأجنبية.. ويصبح العدد الاجمالي للمصارف العاملة في 10 مصارف عدا المصارف الحكومية الاخرى وهي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف للتجارة والمصارف المتخصصة الاخرى كالزراعي والصناعي وغيرها.