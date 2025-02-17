الدولار ينخفض مساء

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية مساء اليوم الاثنين مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيستين.

بغداد:



سعر البيع: 150,250



سعر الشراء: 149,250



أربيل:



سعر البيع: 150,500



سعر الشراء: 150,400



البصرة:



سعر البيع: 150,250



سعر الشراء: 149,250

