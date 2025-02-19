الدولار ينخفض مع إغلاق بورصة بغداد

وانخفضت اسعار مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بالأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم والتي كانت 150300 دينار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار.