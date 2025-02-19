مصرف التنمية الدولي يعلن قرب اطلاق أول فرع رقمي له في بغداد

السومرية نيوز – اقتصادي

اعلن مصرف التنمية الدولي، اليوم الأربعاء، عن قرب اطلاق أول فرع رقمي له في .

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سيتم قريبا اطلاق أول فرع رقمي للمصرف في العاصمة بغداد".

وأضاف ان "هذا الفرع سيسهل الكثير من انجاز معاملات المواطنين وخاصة عملاء المصرف".