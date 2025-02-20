رغم انخفاض العالمي.. أسعار النفط العراقي تواصل الارتفاع

وارتفعت أسعار خام الثقيل 65 سنتا بما يعادل 0.87% ليصل الى 75.74 دولارا، وارتفع أسعار خام المتوسط 65 سنتا ايضا بما يعادل 0.83% ليصل الى 78.79 دولارا .وسجل خام اليوم 22 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 75.82 دولارا للبرميل وسجل خام الامريكي 30 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 71.95 دولارا للبرميل.وتراجعت اسعار النفط قليلا بعد ان أظهر تقرير للصناعة زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ومع تأثر المعنويات بمخاوف الرسوم .