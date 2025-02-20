إليك أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم

انخفضت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأربعاء 150300 دينار مقابل 100 دولار، اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.