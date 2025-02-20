بدء تداول عملة Pi Network في بورصات العملات الرقمية

مع الإطلاق، يتم تداول Pi Coin بسعر 1.50 دولار على منصة OKX و1.90 دولار على Bitget، لكن الأسعار لا تزال متقلبة مع تفاعل المتداولين مع هذا الحدث المرتقب. ومع دخول السيولة الحقيقية إلى النظام، أصبحت شبكة Pi تعمل أخيرًا على المسرح للعملات المشفرة، مما يتيح لقاعدتها الضخمة من المستخدمين دخول المفتوحة.هل يمكن أن تصل عملة Pi إلى 100 دولار أو حتى 500 دولار؟يراقب المحللون عن كثب تحركات Pi Coin، متكهنين بمستقبل سعرها. قبل إطلاق الرئيسية، شهدت العملة ارتفاعًا في الأسعار بسبب التوقعات، حيث تشير بعض التنبؤات إلى أن تجاوز حاجز 100 دولار قد يمهد الطريق نحو 150 أو 200 دولار أو حتى أكثر.ويعتقد الخبراء أنه إذا تمكنت Pi Coin من تحقيق تبنٍ واسع النطاق وتأمين إدراجها في منصات رئيسية مثل بينانس، فقد تشهد نموًا هائلًا. وبينما يظل الوصول إلى 500 دولار أمرًا نظريًا، فإن الطلب المستمر وسهولة التداول على المنصات الكبرى والوضوح التنظيمي قد يساعدان في تحقيق ارتفاع طويل الأجل في قيمتها.ردود فعل المستثمرين: آراء متباينة تغزو وسائل التواصل الاجتماعيأثار الإطلاق موجة من التفاعلات بين حاملي Pi Coin، حيث تراوحت ردود الأفعال بين الحماس وخيبة الأمل.نشر أحد المستخدمين على X (تويتر سابقًا) محتفلًا بأرباحه قائلًا: "مبروك إطلاق Pi Coin! ربحت 7000 دولار لأول مرة!"لكن لم يكن الجميع راضيًا، إذ انتقد مستخدم آخر الإطلاق قائلًا: "هذا ما يحدث عندما يتم الإدراج في منصات تداول صغيرة. فريق PiCore أخفق في هذا الإطلاق لأنه لم يسعَ لإدراج العملة في المنصات الكبرى وإثبات أنها عملة مستقرة ومشروع جاد. حسنًا، لا يوجد الكثير مما يمكننا فعله الآن. لقد كان حلمًا جميلًا دام ست سنوات."ما التالي بالنسبة لـ Pi Coin؟مع إطلاق الرئيسية المفتوحة، دخلت Pi Coin رسميًا عالم العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن مستقبلها يعتمد على التبني الواسع، وإدراجها في المزيد من المنصات الكبرى، وثقة بها.وعلى الرغم من تزايد حضورها في السوق، تواجه شبكة Pi تدقيقًا بسبب اتهامات تتعلق بعملها كنظام هرمي. حيث يشير المنتقدون إلى أن نموذج التعدين غير التقليدي الذي تعتمده، إلى جانب هيكلها القائم على الإحالات، يثيران تساؤلات حول استدامتها على المدى الطويل.في المقابل، يتزامن ظهور Pi Network في منصات التداول مع انتقالها إلى مرحلة المفتوحة (Open Network)، وهي خطوة حاسمة تهدف إلى توفير وصول أوسع وزيادة الفائدة داخل نظامها البيئي. ويرى المؤيدون أن هذا الانتقال سيعزز من شرعية عملة PI واستدامتها على المدى البعيد، مما يجعلها أكثر جاذبية للتبني في الأسواق الرئيسية.وسواءً ارتفعت نحو حاجز 500 دولار كما يتوقع البعض، أو واجهت صعوبات في تحقيق الزخم المطلوب، فإن عالم العملات الرقمية سيظل يراقب تطوراتها عن كثب.