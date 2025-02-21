اتفاق عراقي عُماني لمنع الازدواج الضريبي وتعزيز التعاون الاقتصادي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين وسلطنة عمان، اختتمت اليوم في العاصمة العمانية مسقط إجراءات التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، والتي تهدف إلى إزالة العقبات الضريبية أمام المستثمرين وتعزيز التبادل التجاري".وتابع، انه "ترأس الوفد المشارك في المفاوضات محمد حمزة مصطفى، المدير العام للدائرة القانونية / مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة، وضم الوفد أيضًا السيدة برين عبد السلام قاسم، مدير عام الصندوق للتنمية الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء الماليين والقانونيين".وتهدف الإتفاقية إلى "تجنب فرض الضرائب المزدوجة على الدخل والأرباح الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مما يسهم في توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال وتعزيز المالي والضريبي المشترك. كما تُعد هذه الخطوة جزءً من استراتيجية الرامية إلى تطوير علاقاتهِ الاقتصادية الخارجية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والبنية التحتية".وأضاف، ان "الإتفاقية ستساهم بتحفيز رجال الأعمال والشركات العراقية والعمانية على توسيع إستثماراتهم وتعزيز مشاريعهم في كلا البلدين، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة.