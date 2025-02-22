إثر اكتشاف "فيروس كورونا جديد".. أسعار النفط تنخفض وتخسر مكاسب الأسبوع الماضي

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.68 بالمئة لتسجل عند التسوية 74.43 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.08 دولار أو 2.87 بالمئة لتسجل عند التسوية 70.40 دولار.وأغلق خام برنت منخفضا 0.4% خلال الأسبوع، في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي خسارة أسبوعية بلغت 0.5%.وقال جون كيلدف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك، إن الهدوء النسبي في مع استمرار وقف إطلاق النار في غزة قلل من المخاطر في .وفي وقت لاحق من اليوم، أشار المحللون أيضًا إلى تقارير إعلامية تفيد بأن الباحثين في ووهان لعلم الفيروسات في قالوا إنهم اكتشفوا فيروس جديدًا في الخفافيش، وانخفضت أسعار النفط في البداية بنحو 2 دولار للبرميل عندما ظهرت تلك التقارير، وفقًا للمحللين.كما واصل المستثمرون تقييم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، التي أعلنت يوم الخميس، حيث أدت الصيانة الموسمية في المصافي إلى انخفاض عمليات المعالجة، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة.