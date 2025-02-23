خبر سار يخص أسعار الدولار مساء اليوم

نيوز - محلي

انخفضت أسعار صرف مساء اليوم الاحد، مقابل الدينار في وأربيل والبصرة، بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في .

بغداد: سعر البيع: 150,000

سعر الشراء: 149,000

أربيل:

سعر البيع: 150,000

سعر الشراء: 149,000

البصرة:

سعر البيع: 150,000 سعر البيع: 150,000

سعر الشراء: 149,000

