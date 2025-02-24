العراق يتسبب بانخفاض أسعار النفط عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي مايو المقبل بنحو 0.2 دولار للبرميل، أو ما يعادل 0.3% وصولاً إلى مستويات دون الـ 74 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي شهر أبريل، بنحو 0.3 دولار للبرميل أو ما يعادل 0.4% وصولاً إلى مستويات قرب 70 دولاراً للبرميل.في نهاية تعاملات الأسبوع، انخفض الخامان أكثر من دولارين للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.68%، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.9%، وعلى أساس أسبوعي، تراجع برنت 0.4% بينما هبط خام غرب تكساس 0.5%.وتترقب عودة انتظام الإمدادات من العراق، إذ قالت وزارة النفط انها ستتسلم 185 ألف برميل يومياً لتصديرها من إقليم كمرحلة أولى بعد الاستئناف الوشيك لشحنات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.