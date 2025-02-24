تصدير النفط متوقف... وتهريب 600 الف برميل من اقليم كردستان يومياَ

بعد أسابيع من التصويت على تعديلات الموازنة، لا يزال نفط الإقليم متوقفًا بسبب المطالبة بالضمانات المتعلقة بالاستلام والتسليم. وفي هذا السياق، حمل نواب حكومة الإقليم المسؤولية للجهات المعنية، مؤكدين أن هناك تهريبًا مستمرًا لما يقارب 600 ألف برميل يوميًا.أعضاء من يتحدثون إلى في هذا التقرير!