خبر يخص أسعار الدولار في العراق

نيوز – اقتصادي

تواصل أسعار صرف مساء اليوم الاثنين، استقرارها مقابل الدينار في وأربيل والبصرة، بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في .

بغداد: سعر البيع: 150,000



سعر الشراء: 149,000



أربيل:



سعر البيع: 150,000



سعر الشراء: 149,000



البصرة:



سعر البيع: 150,000



سعر الشراء: 149,000

