أسعار الدولار تسجل انخفاضا ملحوظا اليوم



نيوز ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025.





وانخفضت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149900 دينار مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 دينار مقابل 100 دولار.



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.