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أسعار الدولار تسجل انخفاضا ملحوظا اليوم

اقتصاد

2025-02-25 | 03:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أسعار الدولار تسجل انخفاضا ملحوظا اليوم
2,121 مشاهدة


السومرية نيوز ـ اقتصاد


تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025.



وانخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 دينار مقابل 100 دولار.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
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