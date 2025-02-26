إليك أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 26 شباط 2025.



بغداد:

سعر البيع: 149,000

سعر الشراء: 148,800 أربيل:

سعر البيع: 149,250

سعر الشراء: 149,050

سعر البيع: 149,250

سعر الشراء: 148,750



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.



البصرة:سعر البيع: 149,250سعر الشراء: 148,750وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

