العراق وروسيا يوقعان مذكرات تفاهم في عدة مجالات

وقال وزير الخارجية في خلال مؤتمر صحفي مع وزير الطاقة الروسي سيرجي تيسيليف وتابعته نيوز، ان "الجلسة العاشرة للجنة الحكومية العراقية الروسية تعبر عن العلاقات القوية بين وروسيا وان عمر العلاقة يعود الى ٨٠ سنه وهذه العلاقة مهمة للبلدين وفي مختلف المجالات سواء الثقافية والتعليمية والامنية والصحية وفي مجال النفط والغاز موجودة من زمن بعيد".وأضاف: "تباحثنا في قضايا تخص المنطقة وشارك في الحوارات معظم الوزارات (العمل النقل الرياضة غرفة التجارة العراقية ووزارات أخرى وممثلي شركات القطاع الخاص الروسي والعراقي)".وأشار حسين الى انه "في اللجنة الحكومية العراقية الروسية هناك لجان فرعية، وكان هناك ٤٠ اتفاقية بين قبل عام ٢٠٠٣ وبعد التغيير تم التوقيع على ١٦ اتفاقية واليوم تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات تخص والتجارة والنفط والتعاون البحري"، موضحا ان "هناك استثمار ١٩ مليار دولار للشركات النفطية الروسية في والشركات النفطية الروسية لها فاعلية في كردستان وجزء من النقاش كان يتعلق بتصدير النفط من الاقليم الى تركيا ".من جانبه أكد وزير الطاقة الروسي سيرغي تيسيليف: "شاركنا بوفد كبير احتفالنا العام الماضي بمرور ٨٠ عام على العلاقات بين واتخذنا قرار في كيفية تطبيق الاتفاقيات خلال الخمس سنوات القادمة ".وأضاف: "تم الاتفاق على عقد الجلسة الحادية عشر في نيسان من العام المقبل ووقعنا اليوم خمس اتفاقيات ولدينا احد عشر اتفاقية أخرى".