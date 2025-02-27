انخفاض نفط العراق لادنى مستوى منذ شهرين

وبلغ سعر خام 72 دولارا للبرميل وهو ادنى مستوى منذ شهرين أيضا عندما بلغ في 26 ما قيمته 72.3 دولار للبرميل.وسجل خام المتوسط ادنى مستوى منذ شهرين حيث بلغ المتوسط 74.6 دولار للبرميل وهو ادنى مستوى مسجل منذ 26 حيث بلغ حينها 73.2 دولار للبرميل.