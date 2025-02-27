مع إغلاق البورصة.. إليكم أسعار الدولار في بغداد

وتراجعت اسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح و لتسجل 148500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.