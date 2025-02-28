أسعار النفط تتجه نحو أول انخفاض شهري منذ نوفمبر

وتراجعت العقود الآجلة لخام مايو/ آيار 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.26 دولار للبرميل في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 70.04 دولار للبرميل بانخفاض 31 سنتا أو 0.4 بالمئة.وجرى تداول عقود لأقرب استحقاق التي تنتهي في وقت لاحق من اليوم الجمعة عند 73.69 دولار بانخفاض 35 سنتا أو 0.5 بالمئة، ويتجه كلا المؤشرين القياسيين لتسجيل أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر.