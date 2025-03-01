الدولار يواصل الانخفاض في بورصة بغداد

وانخفضت اسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولارا، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148500 دينار مقابل 100 دولار.أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا مقابل 100 دولار.