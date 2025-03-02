المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إن "التقاعد الوطنية بدأت اليوم الاحد الموافق ٢ آذار ٢٠٢٥ بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آذار وبشكل تدريجي".ودعت الهيئة، المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في والمحافظات لاستلام رواتبهم.