أسعار جديدة للدولار

نيوز – اقتصاد

سجلت أسعار صرف مقابل الدينار انخفاضاً بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في والكفاح ببغداد.

وانخفضت اسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147600 دينارا عراقيا مقابل 100 دولارا.

أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينارا مقابل 100 دولار.