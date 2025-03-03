أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 3 اذار 2025.





سعر البيع: 148,750

سعر الشراء: 146,750



أربيل:

سعر البيع: 148,000

سعر الشراء: 147,650



البصرة:

سعر البيع: 148,500

سعر الشراء: 147,500



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.





بغداد:سعر البيع: 148,750سعر الشراء: 146,750أربيل:سعر البيع: 148,000سعر الشراء: 147,650البصرة:سعر البيع: 148,500سعر الشراء: 147,500وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.