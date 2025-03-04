أسعار النفط تواصل انخفاضها بعد قرارين لترامب

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.75 بالمئة إلى 71.08 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ 01:49 بتوقيت جرينتش، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 68.01 دولارا.واعتبر أن المسافة المتزايدة بين البيت الأبيض وأوكرانيا هي إشارة إلى تخفيف محتمل للصراع، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات على وعودة المزيد من إمدادات النفط إلى .وقال محللون في جولدمان ساكس إن تدفقات النفط مقيدة بهدف إنتاج أوبك+ لروسيا أكثر من العقوبات، وأن التخفيف قد لا يؤدي إلى زيادة التدفقات بشكل كبير.كما يثقل قرار أوبك+ المضي قدما في زيادة مخططة لإنتاج النفط بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي الأولى منذ عام 2022.وهبطت أسعار النفط بنحو 2% إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعا يوم الاثنين بسبب الأخبار والمخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي.ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من كندا والمكسيك حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0501 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء مع فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الطاقة الكندية، في حين ستزيد الواردات من السلع الصينية إلى 20% من 10%. ويتوقع المحللون أن تؤثر الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي وتزيد الطلب، مما يفرض ضغوطا نزولية على أسعار النفط.