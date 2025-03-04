مجددا.. أسعار الدولار ترتفع

نيوز – اقتصاد

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية صباح اليوم الثلاثاء.

بغداد: سعر البيع: 150,250 سعر الشراء: 149,250



أربيل: سعر البيع: 150,000 سعر الشراء: 149,000



البصرة: سعر البيع: 150,250 سعر الشراء: 149,250

