الدولار يتجه نحو انخفاض جديد

وانخفضت أسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل سعر الصرف 148,600 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ149,000 دينار صباح اليوم.وفي الأسواق المحلية بالعاصمة، انخفضت أسعار الصرف، حيث بلغ سعر البيع 149,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147,500 دينار.