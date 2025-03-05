أسعار النفط تواصل الانخفاض بعد قرار أوبك

وانخفضت العقود الآجلة لخام 15 سنتا إلى 70.89 دولار للبرميل، وفي الجلسة السابقة هبطت العقود إلى 69.75 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 11 سبتمبر أيلول واستقرت عند أدنى مستوى لها منذ ذلك اليوم أيضا.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا للبرميل، أو 0.6 بالمئة، إلى 67.86 دولار بعد أن استقر عند أدنى مستوياته منذ كانون الأول. وهبطت الأسعار إلى 66.77 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 تشرين الثاني.وقال محللون في سيتي جروب في مذكرة إن "قرار أوبك+ ببدء زيادة الإنتاج مجددا هو تطور هبوطي ملموس، مما يخفف الضغوط على الأسواق في وقت بدأت فيه بيانات الاقتصاد الأميركي تتراجع".وقررت منظمة المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الاثنين زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022، وذلك بتخفيف الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا.