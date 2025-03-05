خبر يخص أسعار الدولار

نيوز ـ اقتصاد

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الأربعاء، بعد اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد.

بغداد: سعر البيع: 149,500 سعر الشراء: 148,500



أربيل: سعر البيع: 148,000 سعر الشراء: 147,000



البصرة: سعر البيع: 149,500 سعر الشراء: 148,500

