اسعار النفط بادنى مستوياتها في 6 اشهر

‎وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 67 دولاراً للبرميل بعد أن فقد أكثر من 5% خلال الجلسات الأربع الماضية، في حين أغلق خام برنت دون 70 دولاراً يوم أمس الأربعاء.‎وانخفضت أسعار النفط بنسبة تقارب الخُمس منذ يناير/ كانون الثاني، حيث أثارت سياسات ترمب التجارية اضطرابات في الأسواق العالمية، مما دفع كندا والصين إلى الرد بإجراءات مضادة على المنتجات الأميركية.