محافظة إيرانية تلاحق أسباب انخفاض تصديرها الى روسيا والعراق

وقال محافظ أذربيجان الشرقية في بهرام سرماست، إن روسيا والعراق أسواق جيدة لمنتجات وصادرات المحافظة، ومن خلال التخطيط والاستفادة من آراء الخبراء، يجب أن تنمو عملية التصدير إلى هذين البلدين".وأكد أن أذربيجان الشرقية تمتلك العديد من القدرات التي يجب أن نستغلها للتنمية الشاملة للمحافظة، وخاصة تنمية الصادرات وتحويلها إلى مركز للتصدير، وشدد على تحديد فرص التصدير والاستثمار في وقال: "يجب تفعيل جميع القدرات والفرص من أجل تنمية المحافظة".وأشار أيضاً على أهمية تطوير محطات التصدير في المحافظة، مضيفاً: "إن تطوير محطة هاف هذه يمكن أن يحول إلى مركز في شمال غرب البلاد".وبين انه "خلال الأشهر العشرة الأولى ارتفعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 80 بالمئة، لكن الصادرات إلى روسيا انخفضت بأكثر من 70 بالمئة، والعراق شهد أيضا انخفاضا، على الرغم من أن جزءا من هذا الانخفاض يعود إلى استخدام بطاقات التصدير ذات الاستخدام الواحد".